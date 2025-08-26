x
26 августа 2025
Израиль

После расследования ЦАХАЛ изменил причину смерти сержанта Ишая Эльякима Урбаха

Погибшие
ЦАХАЛ
время публикации: 26 августа 2025 г., 16:53 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 16:53
Ишай Эльяким Урбах
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ЦАХАЛе приняли решение изменить записи об обстоятельствах гибели 20-летнего сержанта Ишая Эльякима Урбаха из Зихрон-Яакова.

Если ранее считалось, что Урбах, боец 605-го инженерного батальона 188-й бригады "Барак", погиб в результате обрушения здания, после проведения тщательного расследования выяснилось, что он геройски погиб в бою.

Расследование показало, что Ишай Эльяким Урбах был убит, когда пытался вместе с другим солдатом оказать помощь своему командиру, который был ранен незадолго до этого. Террористы выпустили по ним противотанковый снаряд, который убил Урбаха на месте, тяжело ранил его командира и легко ранил еще одного военнослужащего.

Всего за три месяца до гибели Ишай Эльяким Урбах женился на своей избраннице Юваль. Он оставил после себя родителей, четверых братьев и молодую жену.

