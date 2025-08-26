x
Израиль

Мотоциклист врезался в заграждение возле Латруна, он в критическом состоянии

время публикации: 26 августа 2025 г., 16:31 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 16:31
Мотоциклист врезался в заграждение возле Латруна, он в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

На шоссе 3 возле развязки Латрун мотоцикл, по всей видимости, врезался в разделительное заграждение, в результате чего мотоциклист в возрасте примерно 34 лет получил крайне тяжелую черепно-мозговую травму.

По словам медиков, к моменту их прибытия мотоциклист лежал на расстоянии от мотоцикла, он был без сознания, с тяжелой черепно-мозговой травмой, и через несколько минут перестал дышать.

Фельдшеры и парамедики МАДА начали реанимационные мероприятия, и непрекращая реанимации, эвакуировали пострадавшего в больницу "Шамир – Асаф а-Рофэ" в критическом состоянии.

