Рабочий упал с высоты в Лоде: он в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о рабочем, который упал с высоты около полутора метров на улице А-Гистадрут в Лоде.

Медики оказали пострадавшему, получившему тяжелую черепно-мозговую травму, неотложную помощь на месте происшествия, после чего эвакуировали его в больницу "Шамир Асаф а-Рофэ" в тяжелом состоянии.