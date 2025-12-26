x
26 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
26 декабря 2025
Израиль

Рабочий упал с высоты в Лоде: он в тяжелом состоянии

время публикации: 26 декабря 2025 г., 15:24 | последнее обновление: 26 декабря 2025 г., 15:29
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о рабочем, который упал с высоты около полутора метров на улице А-Гистадрут в Лоде.

Медики оказали пострадавшему, получившему тяжелую черепно-мозговую травму, неотложную помощь на месте происшествия, после чего эвакуировали его в больницу "Шамир Асаф а-Рофэ" в тяжелом состоянии.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
