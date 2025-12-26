ДТП на 60-м шоссе: пострадали шесть человек, мотоциклист в тяжелом состоянии

Мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем на шоссе 60, неподалеку от перекрестка Аль-Хадр. Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь шестерым пострадавшим.

Мотоциклист, мужчина в возрасте около 30 лет, получил множественные травмы. Он был подключен к аппарату ИВЛ, введен в медикаментозный сон и эвакуирован в больницу в тяжелом и нестабильном состоянии.

Водитель и четверо пассажиров легковой машины получили травмы от легких до средней степени тяжести, их также отвезли в больницу.