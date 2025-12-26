Вылетевший в Москву самолет вернулся в "Бен-Гурион" из-за технических неполадок

Самолет, вылетевший в пятницу вечером из международного аэропорта "Бен-Гурион" в Москву (аэропорт "Домодедово") в течение некоторого времени кружил над морем в районе Тель-Авива, после чего вернулся в аэропорт "Бен-Гурион".

Сообщается, что причиной была техническая неисправность воздушного судна. В ходе инцидента никто не пострадал. Пассажиры благополучно высажены в аэропорту.