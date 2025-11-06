Редактор газеты подозревается в сексуализированном насилии в отношении журналистки
время публикации: 06 ноября 2025 г., 18:19 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 18:26
Полиция расследует жалобу в отношении высокопоставленного работника СМИ в возрасте около 50 лет, которого бывшая подчиненная обвиняет в сексуализированном насилии, совершенном в 2017 году.
Ynet уточняет, что подозреваемый – редактор крупной газеты. Жалоба поступила в полицию два с половиной месяца назад.
Пострадавшая, женщина в возрасте около 30 лет, утверждает, что стала жертвой сексуализированного насилия, основанного на руководящем положении подозреваемого.
Редактор, имя которого не сообщается, был допрошен полицией. По завершении расследования доказательства и материалы допроса были поданы в прокуратуру для принятия решения о дальнейших шагах.
