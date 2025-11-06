Редактор газеты подозревается в сексуализированном насилии в отношении журналистки

Полиция расследует жалобу в отношении высокопоставленного работника СМИ в возрасте около 50 лет, которого бывшая подчиненная обвиняет в сексуализированном насилии, совершенном в 2017 году.

Ynet уточняет, что подозреваемый – редактор крупной газеты. Жалоба поступила в полицию два с половиной месяца назад.

Пострадавшая, женщина в возрасте около 30 лет, утверждает, что стала жертвой сексуализированного насилия, основанного на руководящем положении подозреваемого.

Редактор, имя которого не сообщается, был допрошен полицией. По завершении расследования доказательства и материалы допроса были поданы в прокуратуру для принятия решения о дальнейших шагах.