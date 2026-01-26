Адвокат подозревается в отмывании денег преступников при помощи лотерей

Сотрудники полиции Прибрежного округа задержали адвоката из Вади-Ара, представляющего подозреваемых и обвиняемых, связанных с действующей в районе данного населенного пункта организованной преступной группировкой, по подозрению в отмывании денег.

Как сообщает Mako.co.il, речь идет о масштабной схеме по легализации нажитых преступным путем средств при помощи выигрышных бланков лотереи "Тото".

По данным расследования, адвокат обналичивал выигрышные бланки "Тото", которые преступники покупали у выигравших в лотерею, и переводил выигрыш на свой счет. Таким образом преступникам удалось отмыть десятки миллионов шекелей.

Примечательно, что адвокат был задержан во время заседания мирового суда в Хадере. Расследование ведется совместно с Налоговым управлением.