x
26 января 2026
|
последняя новость: 19:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 января 2026
|
26 января 2026
|
последняя новость: 19:41
26 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Адвокат подозревается в отмывании денег преступников при помощи лотерей

Мошенничество
Расследование
время публикации: 26 января 2026 г., 19:04 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 19:35
Адвокат подозревается в отмывании денег преступников при помощи лотерей
Chaim Goldberg/Flash90

Сотрудники полиции Прибрежного округа задержали адвоката из Вади-Ара, представляющего подозреваемых и обвиняемых, связанных с действующей в районе данного населенного пункта организованной преступной группировкой, по подозрению в отмывании денег.

Как сообщает Mako.co.il, речь идет о масштабной схеме по легализации нажитых преступным путем средств при помощи выигрышных бланков лотереи "Тото".

По данным расследования, адвокат обналичивал выигрышные бланки "Тото", которые преступники покупали у выигравших в лотерею, и переводил выигрыш на свой счет. Таким образом преступникам удалось отмыть десятки миллионов шекелей.

Примечательно, что адвокат был задержан во время заседания мирового суда в Хадере. Расследование ведется совместно с Налоговым управлением.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 января 2026

"Урожай Принца": поданы обвинения против клана Абу Латифа
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 05 января 2026

57 млн шек вместо миллиардов: Налоговое управление не дождалось денег от урегулирования криптовалют
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 декабря 2025

Дело "Лабиринт денег": задержания членов ОПГ "Бакри" и чиновников мэрии Нацерета
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 ноября 2025

Адвокат подозревается в предоставлении фиктивных документов на пособие по инвалидности