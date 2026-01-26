Останки Рана Гвили доставлены в Институт судебной медицины Абу-Кабир

Гроб с останками Рана Гвили, последнего израильского заложника, остававшегося в секторе Газы, доставлен в Институт судебной медицины Абу-Кабир в Тель-Авиве для установления причины и обстоятельств смерти.

"Сотрудники центра – судмедэксперты и сотрудники лабораторий работают, стараясь завершить процедуру как можно быстрее", – говорится в сообщении министерства здравоохранения.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что похороны Рана Гвили, скорее всего, состоятся в среду, 28 января.