Останки последнего заложника Рана Гвили возвращены в Израиль для захоронения

После завершения процедуры идентификации, проведенной специалистами Института судебной медицины совместно с полицией и военным раввинатом, представители Армии обороны Израиля сообщили семье похищенного Рана Гвили, что его останки возвращены в Израиль для захоронения.

Старший сержант Ран Гвили, 24-летний боец ЯСАМ, погиб в бою с террористами утром 7 октября 2023 года, после чего его тело было похищено и вывезено в сектор Газы.

Напомним, в последние дни ЦАХАЛ проводил операцию "Отважное сердце" на севере сектора Газы, в ходе операции проходили розыски останков последнего заложника, резервиста Рана Гвили. Эта информация была разрешена к публикации вскоре после того, как ХАМАС заявил, что готовится возобновить поиски тела израильского заложника на основе "переданной им информации".

Ран Гвили был захоронен в братской могиле на кладбище в городе Газа к востоку от "желтой черты", на контролируемой ЦАХАЛом территории. Специалисты провели исследование останков примерно 250 человек, прежде чем были идентифицированы останки последнего израильского заложника. Сообщается, что опознание было проведено по снимкам зубов, на данном этапе еще не завершена процедура идентификации по ДНК. В ЦАХАЛе подчеркивают, что идентификация точная.

Старший сержант Ран Гвили (24 года, из поселка Мейтар) служил в подразделении ЯСАМ "Негев" в Южном округе. Он гордился службой в полиции и тем, что носит синюю полицейскую форму.

Утром "черной субботы" Ран Гвили находился дома в связи с травмой: он сломал плечо в результате аварии на мотоцикле. Услышав о проникновении террористов, он надел форму и выехал помогать товарищам по подразделению в бою. По пути он столкнулся с террористами, самоотверженно сражался с ними у въезда в кибуц Алумим. После того, как у Рана Гвили закончились боеприпасы, он был убит. Его тело террористы похитили в Газу.

Ран был человеком с огромным сердцем, настоящим другом, любимым всеми. Он всегда радовался жизни, говорил с людьми на равных. Рану было 24 года. У него остались родители Талик и Ицик, брат Омри, сестра Шира.

Ран Гвили был последним из похищенных в "черную субботу" заложников.