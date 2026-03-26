26 марта 2026
|
последняя новость: 20:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Начальник Генштаба предупредил военно-политический кабинет: ЦАХАЛ переживает дефицит личного состава

Война с ХАМАСом
Война с "Хизбаллой"
Правительство
ЦАХАЛ
Война с Ираном
время публикации: 26 марта 2026 г., 19:37 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 19:43
Начальник Генштаба предупредил военно-политический кабинет: ЦАХАЛ переживает дефицит личного состава
Пресс-служба ЦАХАЛа

Начальник Генштаба Эяль Замир на заседании военно-политического кабинета, которое состоялось в среду, предупредил о дефиците личного состава. "Я поднимаю перед вами 10 красных флагов", – заявил он министрам, указав на острую нехватку солдат при необходимости действовать в Иране, Ливане и на Западном берегу.

Корреспондент новостной службы N12 Ярон Авраам поясняет, что ситуацию усугубляет отсутствие закона о всеобщем призыве и запланированное на январь сокращение обязательной службы с трех лет до двух с половиной, вопреки возражениям армии.

Командующий Центральным военным округом Ави Блут, приглашенный на заседание, пояснил: "В прошлом году вы одобрили создание множества поселений в долине реки Иордан, в Иудее и Самарии, и к ним прибавились десятки ферм. Все это требует присутствия военных".

Слова Замира вызвали волну критики в оппозиции. Лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что "при следующей катастрофе правительство не сможет сказать, что оно не знало". Бывший премьер Нафтали Беннет написал, что армии не хватает 20.000 солдат. А бывший начальник генштаба Гади Айзенкот обвинил правительство в том, что оно "продолжает продвигать закон об уклонении от призыва".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
