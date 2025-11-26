x
26 ноября 2025
|
последняя новость: 12:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 ноября 2025
|
26 ноября 2025
|
последняя новость: 12:11
26 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Житель Хеврона приговорен к 11 годам тюрьмы за изнасилование военнослужащей на пляже в Бат-Яме

Судебные решения
Сексуальное насилие
время публикации: 26 ноября 2025 г., 11:51 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 11:55
Житель Хеврона приговорен к 11 годам тюрьмы за изнасилование военнослужащей на пляже в Бат-Яме
Flash90. Фото: М.Шай

Окружной суд Тель-Авива приговорил 24-летнего Ади Тамизу, жителя Хеврона, к 11 годам лишения свободы за изнасилование 19-летней военнослужащей на пляже на границе Яффо и Бат-Яма и причинение ей телесных повреждений. Кроме того, суд назначил ему условный срок и обязал выплатить потерпевшей 75 тысяч шекелей компенсации.

Согласно материалам обвинительного заключения, 21 июля 2022 года, пострадавшая сидела на берегу и читала книгу, когда к ней подошли двое неизвестных. После того, как один из мужчин ушел, девушка осталась наедине с Тамизой. Насильник силой оттащил свою жертву на возвышенность, сорвал с нее одежду и изнасиловал. "Мне было больно, я хотела умереть", – заявила пострадавшая в суде.

Обвиняемый поначалу отрицал все приписываемые ему действия, однако позже дал признательные показания.

По информации издания "Исраэль Йом", обвинение представило суду среди прочих доказательств результаты анализа ДНК, совпадающего с профилем обвиняемого, а также записи с камер наблюдения, установленных недалеко от места преступления, мимо которых проходил Тамиза, возвращаясь с пляжа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 июня 2025

Житель Хеврона признан виновным в изнасиловании военнослужащей на пляже в Бат-Яме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 29 сентября 2022

Мэр Бат-Яма назвал терактом изнасилование молодой женщины на пляже
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 29 сентября 2022

По подозрению в изнасиловании женщины на пляже в Бат-Яме задержан житель Хеврона