Отражение нападения на мошав Ятед 7.10 – местные силы нейтрализовали террористов. Отчет ЦАХАЛа

ЦАХАЛ опубликовал результаты расследования боев в мошаве Ятед, около границы Газы, в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Результаты расследования были представлены семьям погибших.

Отчеты ЦАХАЛа и ШАБАКа по "черной субботе" 7 октября 2023 года. Результаты расследования

Согласно расследованию, в район мошава Ятед проникла группа из 11 боевиков ХАМАСа. 10 из них были задержаны живыми – пять 7 октября и еще пятеро на следующий день, 8 октября – одному удалось скрыться.

В отчете подчеркивается, что потерь среди жителей мошава не было, и это стало возможным благодаря быстрой и решительной реакции местных сил самообороны, жителей Ятеда и местного штаба чрезвычайных ситуаций.

По признанию ЦАХАЛа, армия "провалила задачу обороны Ятеда": регулярные силы не успели вовремя развернуть полноценную защиту населенного пункта, и в критические часы оборона держалась на местных вооруженных группах.

Хронология боя по данным ЦАХАЛа

06:29. Начался массированный ракетно-минометный обстрел.

06:40. Руководитель сил безопасности Ятеда понимает, что речь идет о начале широкомасштабной атаки. Он проводит короткий инструктаж, распоряжается закрыть ворота мошава и открыть убежища, направляет к воротам дополнительную группу вооруженных жителей, организует патрули вдоль забора и контроль ключевых точек внутри мошава.

09:15. Бойцы сил самообороны замечают подозрительную фигуру за периметром. Они выходят к забору, подходят к человеку, который оказывается боевиком. Террорист сдается без боя, его доставляют в дом одного из жителей, вооруженного личным пистолетом, где террориста удерживают под охраной. Руководитель сил безопасности Ятеда докладывает руководству о задержании террориста. В этот момент, как отмечает ЦАХАЛ, связь с вышестоящими штабами нестабильна, реакции практически нет.

09:30. Несколько минут спустя жительница мошава сообщает, что к ее дому подошел мужчина, говорящий по-арабски, пытающийся открыть дверь. Бойцы самообороны выдвигаются к дому на трех машинах. Командир сил самообороны замечает боевика между домами и открывает огонь – террорист скрывается в зарослях. Другая группа делает обход с тыла, одновременно еще одна машина подходит к западным воротам. Там бойцы обнаруживают еще одного боевика, который проползает под воротами мошава и бежит в сторону домов. Машину ставят так, чтобы перекрыть ему путь к отступлению. Еще один террорист обнаружен за одним из домов; по нему открывают огонь, ранят и берут живым.

По итогам утреннего столкновения несколько боевиков оказываются в руках жителей и бойцов сил самообороны.

Дннм 7 октября – ночью 8 октября зафиксированы повторные попытки проникновения. На территорию Ятеда несколько раз заходят дополнительные группы боевиков. Каждый раз местные силы обнаруживают их, вступают в бой или вынуждают сдаться.

Всего, по данным расследования, внутрь мошава вошли 11 террористов, 10 из них были задержаны (часть – ранены) и переданы военным. Одному удалось уйти.

Бой на шоссе 232: "второй эшелон" террористов

Отдельный блок расследования посвящен бою на шоссе 232, по которому, по оценке ЦАХАЛа, шла крупная колонна боевиков, направлявшихся в сторону Ятеда и других населенных пунктов Хевель-Шалом.

Утро-день 7 октября. Командир бригады "Паран" собирает несколько десятков бойцов (в том числе сил спецподразделения) и выдвигается на четырех небронированных машинах в район 232-й дороги.

На трассе завязывается бой с группами террористов, часть из которых пыталась проследовать в сторону Ятеда.

В ходе столкновений десятки боевиков были убиты или остановлены, и этим боем "была предотвращена массовая резня" в Хевель-Шалом и, в частности, в Ятеде.

В бою на шоссе погиб один резервист ЦАХАЛа, несколько военнослужащих были ранены.

Армейское расследование подчеркивает, что сочетание фронтового боя на 232-й и обороны внутри мошава силами жителей и сил самообороны в итоге не позволило ХАМАСу устроить в Ятеде массовое убийство по сценарию других приграничных населенных пунктов.

Выводы ЦАХАЛа: героизм жителей и системный провал

ЦАХАЛ признает, что "провалил задачу обороны мошава Ятед" утром 7 октября; констатирует, что в первые критические часы не было должного командного контроля и своевременных подкреплений; отмечает, что жители и силы самообороны фактически взяли на себя функцию защиты поселка, задержали 10 боевиков и удерживали их до передачи военным.

Одновременно в документе делается акцент на исключительном героизме местных жителей и бойцов сил самообороны. Отмечается, что гражданские местные жители участвовали в боевых действиях и задержании террористов.