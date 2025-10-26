Министры одобрили законопроект "по остановке Беннета"

Министерская комиссия по законодательству одобрила законопроект депутата Авихая Буарона ("Ликуд"), который в политической системе называют "законом по остановке Беннета".

Согласно законопроекту, деньги, собранные главой новой партии на предвыборную кампанию, прежде всего идут на покрытие долгов, если они есть, предыдущих партий, которые он возглавлял.

Как сообщает "Кан", долг партии "Ямина", которую возглавлял бывший премьер-министр, составляет 17 миллионов шекелей, а партия "Байт Иегуди" осталась должна три миллиона шекелей.

Ранее законопроект раскритиковала юридический советник правительства Гали Баарав-Миара. По ее мнению, этот законопроект носит персональный и ретроактивный характер. Это предложение задним числом меняет правила игры. Оно возлагает ответственность за задолженности, которые появились в совершенно иных политических и юридических обстоятельствах, в то время когда невозможно было предполагать, что эти задолженности станут препятствием перед следующей предвыборной кампанией", – говорится в заключении юридического советника.

Комментируя законопроект, Нафтали Беннет заявил: "Только провальная власть, занятая личным политическим выживанием, боится противоборства со мной. Поэтому она пытается провести персональный, антидемократический закон, цель которого не допустить меня до выборов".