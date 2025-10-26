x
26 октября 2025
|
последняя новость: 18:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 октября 2025
|
26 октября 2025
|
последняя новость: 18:32
26 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Министры одобрили законопроект "по остановке Беннета"

Нафтали Беннет
Юрсоветник правительства
Правительство
Кнессет
время публикации: 26 октября 2025 г., 17:57 | последнее обновление: 26 октября 2025 г., 17:57
Министры одобрили законопроект "по остановке Беннета"
Yonatan Sindel/Flash90

Министерская комиссия по законодательству одобрила законопроект депутата Авихая Буарона ("Ликуд"), который в политической системе называют "законом по остановке Беннета".

Согласно законопроекту, деньги, собранные главой новой партии на предвыборную кампанию, прежде всего идут на покрытие долгов, если они есть, предыдущих партий, которые он возглавлял.

Как сообщает "Кан", долг партии "Ямина", которую возглавлял бывший премьер-министр, составляет 17 миллионов шекелей, а партия "Байт Иегуди" осталась должна три миллиона шекелей.

Ранее законопроект раскритиковала юридический советник правительства Гали Баарав-Миара. По ее мнению, этот законопроект носит персональный и ретроактивный характер. Это предложение задним числом меняет правила игры. Оно возлагает ответственность за задолженности, которые появились в совершенно иных политических и юридических обстоятельствах, в то время когда невозможно было предполагать, что эти задолженности станут препятствием перед следующей предвыборной кампанией", – говорится в заключении юридического советника.

Комментируя законопроект, Нафтали Беннет заявил: "Только провальная власть, занятая личным политическим выживанием, боится противоборства со мной. Поэтому она пытается провести персональный, антидемократический закон, цель которого не допустить меня до выборов".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 октября 2025

Баарав-Миара против законопроекта "по остановке Беннета"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 октября 2025

Бурлящий Кнессет, выход ШАС и распад команды Нетаниягу. Итоги недели
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 октября 2025

Опрос "Maарива": Смотрич, Ганц и Хендель вне Кнессета, пат между блоками