Израиль
Израиль

ЦАХАЛ опроверг слухи об указании для жителей северных районов запастись продуктами

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
ЦАХАЛ
время публикации: 26 октября 2025 г., 20:32 | последнее обновление: 26 октября 2025 г., 20:39
ЦАХАЛ опроверг слухи об указании для жителей северных районов запастись продуктами
Noam Revkin Fenton/Flash90

В воскресенье, 26 октября, в социальных сетях и мессенджерах появились слухи о том, что Израиль готовится к новой эскалации конфликта с "Хизбаллой". Позднее также появились слухи о рекомендации Управления тылом запастись продуктами и предметами первой необходимости.

Сайт "Мако" отмечает, что слухи появились после того, как в течение дня ЦАХАЛ нанес несколько ударов по целям в Ливане. В долине Бекаа был ликвидирован боевик Али Хусейн Аль-Мусауи, отвечавший за контрабанду оружия и способствовавший восстановлению военного потенциала "Хизбаллы". Возле населенного пункта Ан-Нукра, на юге Ливана, был ликвидирован Абд Мухмуд ас-Сайид, боевик "Хизбаллы".

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что слухи не соответствуют действительности. На северных границах и в Ливане не зарегистрировано никаких чрезвычайных происшествий, ЦАХАЛ не ведет подготовку к возобновлению вооруженных столкновений с "Хизбаллой".

Израиль
