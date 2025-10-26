Суд отклонил просьбу полиции продлить срок конфискации телефонов Уриха

Мировой суд в Ришон ле-Ционе отклонил просьбу полиции продлить на 180 дней период конфискации мобильных телефонов и компьютера, принадлежащих Йонатану Уриху, советнику премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

В рамках расследования дела "Катаргейт" следственные органы просили продлить период конфискации аппаратов и компьютера, чтобы получить возможность изучить их содержание.

Представитель полиции заявил в ходе судебного заседания, что в ближайшие время должна появиться новая версия программы, позволяющая "взломать" аппараты. "Попытка проникнуть в два из трех аппаратов, оказалась безуспешной. Третий аппарат относится к модели, взломать которую невозможно, и мы даже не пытались", – сказал представитель полиции.

Мировой судья Менахем Мизрахи отклонил просьбу полиции и заявил, что "это самое легкое решение, которое доводилось принимать в жизни".

Судья Мизрахи также подверг резкой критике действия полиции. "Вы явились сюда без секретного отчета, а я предупреждал, что не стану рассматривать вашу просьбу до того, как мне будет представлен секретный отчет и перечень запланированных следственных мероприятий", – сказал он. "Если вы не в состоянии, я вызову сюда главу следственного отдела полиции, чтобы он дал ответы на мои вопросы", – добавил судья.

Вместе с тем, судья Мизрахи согласился отложить на 48 часов вступление в силу своего решения для того, чтобы дать полиции возможность обжаловать его в окружном суде.

Напомним, что 5 октября Йонатан Урих обратился в БАГАЦ с просьбой позволить ему обжаловать решение окружного суда о продлении его отстранения от работы в канцелярии премьер-министра.

Ранее мировой суд Ришон ле-Циона отклонил просьбу полиции о запрете подозреваемому вернуться к работе, однако полиция подала апелляцию в окружной суд и выиграла ее.

Адвокаты Уриха указывают, что речь идет о крайне опасном прецеденте – впервые суд налагает такой драконовский запрет в отношении подозреваемого (а не обвиняемого) без доказанного обоснования. Урих также просит, чтобы прокуратура предоставила ему подробный документ с перечнем о том, в чем конкретно его подозревают.