Фигурант "Катаргейта" Йонатан Урих просит БАГАЦ снять запрет на его работу

Бывший советник главы правительства Йонатан Урих обратился в БАГАЦ с просьбой позволить ему обжаловать решение окружного суда о продлении его отстранения от работы в канцелярии премьер-министра.

Ранее мировой суд Ришон ле-Циона отклонил просьбу полиции о запрете подозреваемому вернуться к работе, однако полиция подала апелляцию в окружной суд и выиграла ее.

Адвокаты Уриха указывают, что речь идет о крайне опасном прецеденте – впервые суд налагает такой драконовский запрет в отношении подозреваемого (а не обвиняемого) без доказанного обоснования. Урих также просит, чтобы прокуратура предоставила ему подробный документ с перечнем о том, в чем конкретно его подозревают.