x
05 октября 2025
|
последняя новость: 21:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 октября 2025
|
05 октября 2025
|
последняя новость: 21:33
05 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Фигурант "Катаргейта" Йонатан Урих просит БАГАЦ снять запрет на его работу

время публикации: 05 октября 2025 г., 20:18 | последнее обновление: 05 октября 2025 г., 20:20
Фигурант "Катаргейта" Йонатан Урих просит БАГАЦ снять запрет на его работу
Yonatan Sindel/Flash90

Бывший советник главы правительства Йонатан Урих обратился в БАГАЦ с просьбой позволить ему обжаловать решение окружного суда о продлении его отстранения от работы в канцелярии премьер-министра.

Ранее мировой суд Ришон ле-Циона отклонил просьбу полиции о запрете подозреваемому вернуться к работе, однако полиция подала апелляцию в окружной суд и выиграла ее.

Адвокаты Уриха указывают, что речь идет о крайне опасном прецеденте – впервые суд налагает такой драконовский запрет в отношении подозреваемого (а не обвиняемого) без доказанного обоснования. Урих также просит, чтобы прокуратура предоставила ему подробный документ с перечнем о том, в чем конкретно его подозревают.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 сентября 2025

Йонатан Урих сможет вернуться к работе в канцелярии премьер-министра
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 сентября 2025

Полиция намерена еще раз допросить Нетаниягу по делу "Катаргейт"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 августа 2025

Дело "Катаргейт": суд оставил в силе ограничения, наложенные на Уриха
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 августа 2025

"Катаргейт": полиция подала апелляцию на решение суда снять ограничения с Йонатана Уриха