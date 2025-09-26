Речь Нетаниягу в Нью-Йорке. Комментарии политиков

Президент Израиля Ицхак Герцог прокомментировал выступление премьер-министра Биньямина Нетаниягу на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Слова премьер-министра, опровергающие клевету по поводу "геноцида" были точны и справедливы. Мы должны быть тверды: как можно скорее вернуть домой наших близких и построить надежное будущее для нас и народов всего региона", – заявил глава государства.

В свою очередь, глава парламентской оппозиции Яир Лапид ("Еш Атид") опубликовал следующее заявление:

"Мир сегодня увидел уставшего и жалующегося премьер-министра Израиля, с речью, переполненной заезженными трюками. Нетаниягу не представил свой план по возвращению заложников, не изложил путь к завершению войны, не объяснил, почему спустя два года ХАМАС не побеждён. Вместо того, чтобы остановить дипломатическое цунами, Нетаниягу сегодня усугубил положение государства Израиль".

Глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц заявил: "Премьер-министр описал точно и ясно всю справедливость неизбежной войны, которую мы ведем во имя нашей безопасности и стабильности региона и всего мира. В то же время обязанность премьер-министра не говорить, а делать. Не только говорить о заложниках, но и вернуть их, не только говорить о свержении ХАМАСа, но и создавать альтернативу власти в Газе".

Министр финансов и глава "Ционут Датит" Бецалель Смотрич заявил: "Премьер-министр заложил основы принципов, о которых мы говорим все время: война в Газе не прекратится до тех пор, пока ХАМАС не будет разгромлен, а заложники не буду возвращены. Палестинское государство никогда не будет создано. Даже если тяжело, даже если есть помехи. Даже если требуется время".