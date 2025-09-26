Мотоциклист пострадал в ДТП на севере, он в тяжелом состоянии

Мужчина в возрасте примерно 20 лет получил тяжелые травмы после того, как упал с мотоцикла в населенном пункте Джудейда-Макр на севере страны.

Оказав пострадавшему неотложную помощь на месте происшествия, медики "Маген Давид Адом" отвезли его в Медицинский центр "А-Галиль" в Нагарии в тяжелом состоянии с травмами грудной клетки и конечностей.