26 сентября 2025
Израиль

Мотоциклист пострадал в ДТП на севере, он в тяжелом состоянии

время публикации: 26 сентября 2025 г., 13:50 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 13:54
Мотоциклист пострадал в ДТП на севере, он в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Мужчина в возрасте примерно 20 лет получил тяжелые травмы после того, как упал с мотоцикла в населенном пункте Джудейда-Макр на севере страны.

Оказав пострадавшему неотложную помощь на месте происшествия, медики "Маген Давид Адом" отвезли его в Медицинский центр "А-Галиль" в Нагарии в тяжелом состоянии с травмами грудной клетки и конечностей.

