x
26 сентября 2025
|
последняя новость: 13:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 сентября 2025
|
26 сентября 2025
|
последняя новость: 13:09
26 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Возле пляжа в Ашдоде замечена акула: купание запрещено, поднят "черный флаг"

Ашдод
Средиземное море
время публикации: 26 сентября 2025 г., 12:46 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 12:50
Возле пляжа в Ашдоде замечена акула: купание запрещено, поднят "черный флаг"
Gershon Elinson/Flash90

Муниципалитет Ашдода опубликовал предупреждение в связи с тем, что недалеко от берега на городском пляже "Йуд-Алеф" была замечена акула. Спасатели распорядились, чтобы все отдыхающие немедленно вышли из воды.

В соответствии с установленной процедурой, на пляже поднят "черный флаг", означающий запрет купания в данном месте. Городские службы безопасности перекрывают пляж, специалисты проверяют ситуацию.

После всех проверок будет опубликовано дополнительное сообщение о ситуации.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 16 августа 2025

Около берега в Ришон ле-Ционе были замечены песчаные акулы. Видео
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 апреля 2025

Власти Хадеры перекрыли доступ к пляжу из-за смертельного нападения акул
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 апреля 2025

Барак Цах, погибший в результате нападения акулы, будет похоронен в четверг
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 апреля 2025

Подтверждена личность погибшего в результате нападения акулы около Хадеры