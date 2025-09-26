Возле пляжа в Ашдоде замечена акула: купание запрещено, поднят "черный флаг"
время публикации: 26 сентября 2025 г., 12:46 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 12:50
Муниципалитет Ашдода опубликовал предупреждение в связи с тем, что недалеко от берега на городском пляже "Йуд-Алеф" была замечена акула. Спасатели распорядились, чтобы все отдыхающие немедленно вышли из воды.
В соответствии с установленной процедурой, на пляже поднят "черный флаг", означающий запрет купания в данном месте. Городские службы безопасности перекрывают пляж, специалисты проверяют ситуацию.
После всех проверок будет опубликовано дополнительное сообщение о ситуации.
Ссылки по теме