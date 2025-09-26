Опрос "Mаарива": у партий коалиции 48 мандатов

Согласно еженедельному пятничному опросу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партии правящей коалиции набрали бы только 48 мандатов, тогда как оппозиционные партии без арабских депутатов набираю 62 мандата.

При этом "Ликуд" укрепляет свои позиции и набирает 26 мандатов. Партия "Беннет 2026" – с 20 мандатами, у "Демократим" Яира Голана – 12 мандатов, у НДИ Авигдора Либермана и "Яшар" Гади Айзенкота – по 9, у ШАС и "Еш Атид" Яира Лапида – по 8, у "Яадут а-Тора" и "Оцма Йегудит" Итамара Бен-Гвира – по 7, у РААМ-ТААЛ и ХАДАШ – по 5, у "Милуимниким" Йоаза Генделя – 4.

Партии "Кахоль Лаван" Бени Ганца и "Ционут Датит" Бецалеля Смотрича не проходят электоральный барьер.