"Кан": ЦАХАЛ будет транслировать речь Нетаниягу в ООН в Газе через громкоговорители

Армия обороны Израиля намерена сегодня, 26 сентября, транслировать в Газе через громкоговорители "в прямом эфире" речь премьер-министра Биньямина Нетаниягу на Генеральной ассамблее ООН, передает "Кан".

Судя по публикациям в СМИ, с соответствующей просьбой к командованию ЦАХАЛа обратилась канцелярия главы правительства.

Согласно опубликованному расписанию, начало выступление Нетаниягу на ГА ООН в Нью-Йорке планируется на 16:00 по Израилю (09:00 по времени восточного побережья США).

На 29 сентября запланированы переговоры Нетаниягу с президентом США Дональдом Трампом.