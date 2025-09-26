x
Израиль

"Кан": ЦАХАЛ будет транслировать речь Нетаниягу в ООН в Газе через громкоговорители

время публикации: 26 сентября 2025 г., 10:37 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 11:29
"Кан": ЦАХАЛ будет транслировать речь Нетаниягу в ООН в Газе через громкоговорители
AP Photo/ Lee Jin-man

Армия обороны Израиля намерена сегодня, 26 сентября, транслировать в Газе через громкоговорители "в прямом эфире" речь премьер-министра Биньямина Нетаниягу на Генеральной ассамблее ООН, передает "Кан".

Судя по публикациям в СМИ, с соответствующей просьбой к командованию ЦАХАЛа обратилась канцелярия главы правительства.

Согласно опубликованному расписанию, начало выступление Нетаниягу на ГА ООН в Нью-Йорке планируется на 16:00 по Израилю (09:00 по времени восточного побережья США).

На 29 сентября запланированы переговоры Нетаниягу с президентом США Дональдом Трампом.

