Опрос "Mаарива": Ганц и Коэн не проходят электоральный барьер

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому газетой "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня с участием тех же партий с добавлением партий Нафтали Беннета и Гади Айзенкота, партия "Ликуд" сохранила бы статус крупнейшей с 24 мандатами.

При таком сценарии у партии Беннета – 23 мандата, у "Демократим" – 11 мандатов, у НДИ – 10 мандатов, у партии Айзенкота – 9 мандатов, у ШАС – 8, у "Еш Атид", "Яадут а-Тора" и "Оцма Йегудит" – по 7 мандатов, у РААМ и ХАДАШ-ТААЛ – по 5 мандатов, у "Ционут Датит" – 4 мандата. Партия БАЛАД и партия "Кахоль-Лаван" Бени Ганца не проходят электоральный барьер.

Партии действующей коалиции получают в таком случае 50 мандатов, а оппозиционные партии без учета арабских – 60 мандатов.

В сценарии, когда в выборах также участвуют партия Йоси Коэна и "Партия резервистов", "Ликуд" все еще сохраняет 24 мандата, у партии Беннета – 22 мандата, у "Демократим" – 12 мандатов, у партии Айзенкота и у НДИ – по 9 мандатов, у ШАС – 8 мандатов, у "Еш Атид", "Яадут а-Тора" и "Оцма Йегудит" – по 7 мандатов, у РААМ, ХАДАШ-ТААЛ и "Партии резервистов" – по 5 мандатов.

Партии "Кахоль Лаван" и "Ционут Датит", а также партия Йоси Коэна, не проходят электоральный барьер.

При таком сценарии у партий коалиции – 46 мандатов, партии оппозиции набирают 64 мандата и могут сформировать правительство, не опирающееся на арабские партии.