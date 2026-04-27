27 апреля 2026
последняя новость: 14:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Суд разрешил к публикации имя подозреваемого в убийстве жены и покушении на убийство пасынка

время публикации: 27 апреля 2026 г., 13:43 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 13:43
AP Photo/Jean-Francois Badias

Мировой суд Беэр-Шевы разрешил опубликовать информацию о том, что житель Беэр-Шевы 39-летний Лиор Вануну подозревается в убийстве своей жены Мейрав Эдри Вануну и покушении на убийство ее девятилетнего сына от предыдущих отношений. Преступление было совершено неделю назад в квартире семейства на улице Мекор Хаим в Беэр-Шеве.

По материалам суда, ночью 20 апреля Мейрав Эдри Вануну была зарезана у себя дома. Ее девятилетний сын получил тяжелые ножевые ранения, в критическом состоянии он был эвакуирован в больницу "Сорока" в процессе реанимации. Двое общих детей супругов тоже находились во время нападения в квартире, они не пострадали.

Суд продлил срок содержания Лиора Вануну под стражей до 4 мая. Адвокат подозреваемого Алекс Гаускин сообщил, что его подзащитный страдает психическими заболеваниями, и призвал дождаться результатов психиатрического освидетельствования.

