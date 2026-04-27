Семья Залка выступила с заявлением: "Мы не смогли защитить Иману, важно защитить других"

Старшие сестра и брат 21-летнего Иману Биньямина Залки, который был убит группой подростков в Петах-Тикве, выступили с заявлением для общественности. Они призвали расследовать нападение на Иману, подчеркнув: "Мы все чаще слышим, что это просто дети, которые ошиблись. Это не дети, это преступники, и преступники жестокие. Они ждали его после работы, они напали на него, они жестоко избили его, и они убили его".

Брат Иману Залки Гастао добавил, что "подростки" знали, куда ударить ножом и под каким углом нанести удар, чтобы гарантированно убить Иману. "Мы не смогли защитить нашего брата, – со слезами произнесла старшая сестра Иману Ярос. – Но для нас очень важно, чтобы подобное никогда больше не повторилось, важно защитить других молодых людей, чьих-то сыновей и братьев".

Представители семьи Залка выступали перед журналистами возле пиццерии Pizza Hut в районе Кфар-Ганим в Петах-Тикве. Они рассказали, что впервые после гибели брата посетили место его работы, и их очень тронули плакаты с выражениями соболезнования в связи со смертью Иману, множество цветов и свечей, которые оставляли все эти дни израильтяне.

Близкие Иману Биньямина Залки выразили надежду, что убийство их брата будет расследовано, а виновные понесут заслуженное наказание – и "дети", которые подстерегли, избили и зарезали Иману, и их родители.