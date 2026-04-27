Неизвестность в "Еш Атид", нападки со стороны "Ликуда": первый день партии "Бэяхад"

Детали соглашения между партиями "Беннет-2026" и партией "Еш Атид" до сих пор не сформированы, отметил в эфире "Кан РЭКА" депутата от партии "Еш Атид" Владимир Белиак. По словам депутата, известно, что речь идет о техническом блоке, а не о слиянии двух партий. "После выборов будет принято решение о дальнейшей работе блока "Бэяхад"", – сказал депутат.

Создание технического блока сохраняет за партиями, которые его формируют, возможность после выборов возобновить самостоятельную деятельность или продолжить работу в качестве единой фракции.

По словам Владимира Белиака, программа объединенного списка будет сформирована и представлена избирателям. "Сейчас рано говорить о каждом вопросе отдельно", – отметил депутат.

Он сказал также, что порядок распределения мест в будущем списке неясен. "Могу только сказать, что число мест, которое получит "Еш Атид", будет больше, чем то, что партия сегодня получает в опросах", – добавил депутат.

В свою очередь, депутат Мерав Бен-Ари сказала в интервью радиостанции 103FM, что в партии царит атмосфера неизвестности. "Люди не знают, в каком они положении находятся, не знают ничего о своем политическом будущем. Избиратели горячо поддерживают, и отклики в социальных сетях отличные, однако всем очевидно, что будут депутаты, которые не войдут в Кнессет", – сказала Бен-Ари. В то же время, она подчеркнула, что "королевство важнее короля".

В "Ликуде", со своей стороны, продолжают выступать с нападками на новый список. Министр экономики Нир Баркат заявил в интервью "Кан Бет", что речь идет о "левом списке, который опирается на арабских депутатов". "Не имеет никакого значения, что говорят эти люди, Беннету доверять в любом случае нельзя", – заявил Баркат.