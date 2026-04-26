Беннет и Лапид объявили об объединении: "Государство Израиль должно сменить курс"

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет в ходе совместной пресс-конференции с лидером "Еш Атид" Яиром Лапидом провозгласил объединение перед выборами в партию "Бэяхад". Выступая перед пресутствующими, Беннет подчеркнул, что у него и у Лапида различные взгляды и разное мнение по разным вопросам, но именно в этом, по его словам, он видит силу.

Беннет напомнил, что в ходе работы "правительства перемен" ему и Лапиду удалось, по его словам, вытащить страну из огромного бюджетного дефицита и добиться множества достижений. "Это были прекрасные времена", – отметил Беннет, добавив, что следующее правительство под их руководством будет еще лучше.

Он пообещал с первого дня работы своего будущего правительства создать государственную комиссию по расследованию провала 7 октября. Беннет пообещал также провести закон против уклонения от службы в ЦАХАЛе и положить конец освобождениям "харедим" от службы. Он повторил, что продолжает придерживаться правых и либеральных взглядов, а также обратился к Гади Айзенкоту со словами, что его ждут в новом блоке.

Яир Лапид, в свою очередь, подчеркнул, что Государство Израиль должно изменить свое направление. "Мы стоим здесь рядом, мы находимся вместе, потому что Израиль сейчас нуждается в объединении – как в воздухе для дыхания. Чтобы победить на выборах, вся страна должна поддержать Нафтали Беннета. Я не отрицаю, что между нами были разногласия, но было и еще кое-что – доверие и дружба".

"Мы стоим здесь сегодня вместе, чтобы начать большие перемены в жизни народа Израиля, – подчеркнул Лапид. – Мы стоим здесь вместе ради наших детей. Государство Израиль должно изменить курс. Это испытание для нашего руководства, и мы его выдержим. То, что вы видите здесь сегодня, – это первый шаг. Мы здесь, потому что этой стране единение необходимо как воздух.

Мы стоим здесь вместе ради всех, кто верит в демократию. Верит в глубокие еврейские основы государства. Верит в ценности сионизма и наше право на эту землю".

"Я хочу сказать отсюда членам "Еш Атид", которые уже 14 лет с любовью борются за эту страну: сегодня мы делаем то, что всегда умели делать, – откладываем своё эго в сторону и делаем то, что хорошо для Государства Израиль, – продолжил Яир Лапид. – Чтобы победить на выборах, весь израильский центр должен поддержать Нафтали Беннета. Беннет – ярко выраженный правый политик, но он либеральный правый, честный, законопослушный, который не предал свои ценности – ни под религиозным шантажом, ни под давлением коррупции, он был отличным премьер-министром и будет отличным премьер-министром. Это то, что нам нужно сейчас".

"Я не пытаюсь сгладить различия или разногласия, но между нами всегда было ещё кое-что: доверие и дружба. Мы знакомы много лет, многое прошли вместе, принимали сложные решения вместе, мы доверяем друг другу. Между нами есть доверие и дружба. Мы все пережили тяжёлые годы. Народ Израиля был расколот внутренними конфликтами. Затем произошла резня 7 октября, два с половиной года бегства в убежища и слов "разрешено к публикации". Дороговизна жизни разрушает целое поколение, насилие на наших улицах ужасает. Граждане Государства Израиль заслуживают чего-то другого", - подчеркнул Лапид.

"Сегодня мы объединяемся, чтобы победить на выборах и создать сионистское, сильное, стабильное правительство. Союз между центром и правыми, между религиозными и светскими, между севером и югом, без уклонения и без экстремизма, - отметил Лапид. - В Израиле живут лучшие люди в мире. Они заслуживают эффективного, работающего, честного правительства, которое будет инвестировать в работающих и служащих в армии граждан, в резервистов и их семьи. Правительства, которое обеспечит безопасность, сосредоточится на образовании, снизит цены, будет бороться с коррупцией, призовёт ультраортодоксов в армию. Недавно в Венгрии прошли выборы. Победа оппозиции превзошла все прогнозы. Она оказалась намного масштабнее, чем кто-либо ожидал. После 16 лет у власти Орбан проиграл. Это произошло, поскольку люди поверили, что перемены возможны. Они объединились вокруг одного кандидата, боролись за свою страну и победили. Вот ради чего мы с Беннетом здесь, ради этого мы создаём это объединение. Вы услышите теперь тысячу интерпретаций, но помните одно: то, чувство, которое вы сейчас испытываете, и которого вы не испытывали очень давно, называется надежда".