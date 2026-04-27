Дожди на юге страны, шоссе 90 и 204 перекрыты из-за затоплений

Сотрудники полиции Южного округа продолжают работать на дорогах по всему югу страны в связи с погодными условиями и их последствиями.

По состоянию на 15:00 90-е шоссе перекрыто на участке от Нахаль Давид до отелей Мертвого моря (проезд разрешен только жителям Эйн-Геди).

204-е шоссе перекрыто на 148 километре в обоих направлениях из-за затопления.

Полиция призывает граждан избегать несущественных поездок в указанные районы, заранее проверять ситуацию на дорогах и выполнять указания сотрудников полиции.