В Израиле издан указ о запрете на костры в мае-июне

Начальник службы пожарной охраны и спасения Эяль Каспи издал указ о запрете на разведение костров и использование открытых источников огня на открытых территориях с 3 мая по 30 июня 2026 года.

Указ издан из-за ожидаемых экстремальных погодных условий, значительно повышающих риск возникновения и распространения пожаров, что создаёт угрозу жизни людей и имуществу.

Указ запрещает разведение костров (в том числе на праздник Лаг ба-Омер), разведение огня на открытых участках, в лесах и природных заповедниках, а также любые технические работы, создающие открытое пламя или искры на открытом воздухе.

Разведение костров разрешено только в местах, официально оборудованных местными органами власти или Управлением природы и парков и заранее согласованных с пожарной службой.

Необходимые работы допускаются, если они направлены на предотвращение пожаров, выполняются на расстоянии более 20 метров от леса/растительности и при наличии средств пожаротушения.

Запрет не распространяется на использование огня внутри предназначенных для этого устройств (например, мангалов) или отопительных приборов.