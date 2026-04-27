Главы МИД Украины и Израиля обменялись резкими заявлениями из-за судна с зерном в порту Хайфы

Дипломатический скандал между Украиной и Израилем из-за судна Panormitis, предположительно доставившего в Хайфу зерно с оккупированных украинских территорий, продолжает набирать обороты. В понедельник вечером главы МИД двух стран обменялись заявлениями в соцсети X.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в соцсети Х, что Киеву "трудно понять отсутствие надлежащей реакции Израиля на обращение по поводу предыдущего судна, доставившего в Хайфу краденый груз". "Теперь, когда в Хайфу прибыло еще одно такое судно, мы вновь предостерегаем Израиль от приема украденного зерна и нанесения ущерба нашим отношениям", – написал он. Сибига сообщил, что во вторник, 28 апреля, послу Израиля будет вручена нота протеста.

На это сообщение отреагировал министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. Он ответил, что "дипломатические отношения между дружественными странами не поддерживаются через Twitter и СМИ". Саар назвал обвинения в адрес Израиль бездоказательными, по его словам, Украина до сих пор не направила Израилю запрос о правовой помощи, вместо этого обратившись к СМИ и соцсетям. "Вопрос будет рассмотрен, Израиль – правовое государство. Все израильские ведомства будут действовать в соответствии с законом", – заявил глава МИД Израиля.