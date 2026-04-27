Тиби: "Без арабов нельзя сменить правительство"

Глава партии ТААЛ Ахмад Тиби заявил в интервью "Кан", что четыре арабские партии продолжают переговоры о формировании единого списка.

"Есть разногласия, однако многие вопросы согласованы полностью. Темпы наших переговоров немного иные, чем у Лапида с Беннетом", – сказал Тиби.

Он прокомментировал заявления представителей оппозиции, согласно которым они не собираются создавать правительство, опираясь на арабские партии. "Без арабов нельзя сменить это правительство, даже расисты из центристских партий знают это", – сказал он.