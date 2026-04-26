На юг Израиля возвращаются дожди: полиция объявила о перекрытии некоторых дорог

Полиция Южного округа готовится к возвращению дождей: по прогнозам метеорологов, в понедельник около полудня дожди и грозы охватят территорию от Негева и Мертвого моря до центральной Аравы. Ожидаются сильные дожди с грозами, возможны подтопления и наводнения в районе Мертвого моря, в руслах ручьев Негева, Иорданской долины и Аравы.

Из-за паводков возможны нарушения движения на дорогах юга Израиля, и полиция предупредила о возможности планового перекрытия дорог. В частности, ожидаются перекрытия шоссе 234 на участке у моста Цеэлим, шоссе 232 в районе Нахаль Шикма, шоссе 40 в районе Нахаль Цихор и шоссе 90 от Эйн-Геди до перекрестка Менуха.

Полиция обращается к водителям с просьбой заранее планировать поездки и выбирать маршруты с учетом актуальных прогнозов. Сотрудники полиции Южного округа, дорожная полиция, спасательные подразделения, бойцы МАГАВ и волонтеры экстренных служб будут развернуты в районах, где ожидаются паводки, для помощи населению и обеспечения безопасности.