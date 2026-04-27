последняя новость: 13:14
Новая Версия Сайта
27 апреля 2026
27 апреля 2026
Израиль

Опрос Walla: объединение Лапида и Беннета не приносит оппозиции 61 мандата

время публикации: 27 апреля 2026 г., 12:50 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 13:00
Chaim Goldberg/Flash90

27 апреля портал Walla опубликовал результаты первого опроса, проведенного после того, как было объявлено об объединении партий Лапида и Беннета.

По результатам опроса, если бы выборы в Кнессет 26-го созыва состоялись сегодня, то "Ликуд" остался бы крупнейшей партией Кнессета, набрав 28 мандатов.

Совместный список Беннета и Лапида "Бэяхад" набирает 27 мандатов, что на четыре мандата меньше, чем сумма мандатов двух партий в опросе, опубликованном 24 апреля газетой "Маарив". В том опросе Беннет набирал 24 мандата, а Лапид – семь.

Согласно опросу WAlla, партия "Яшар" заметно усиливается и набирает 15 мандатов. "Демократим" Яира Голана набирают девять мандатов, НДИ, ШАС и "Оцма Иегудит" – по восемь, "Яадут а-Тора" – семь, РААМ и ХАДАШ-ТААЛ – по пять мандатов.

Блок оппозиционных партий (без арабских) набирает 59 мандатов, блок коалиционных партий – 51.

По результатам опроса, объединение Лапида и Беннета привело к перераспределению голосов внутри блока противников Нетаниягу, однако соотношение сил между блоками осталось неизменным.

