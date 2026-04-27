Служба тыла на сутки продлила инструкции для населения
время публикации: 27 апреля 2026 г., 18:08 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 18:08
Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что после оценки ситуации Служба тыла на сутки продлила действующие инструкции для населения.
В соответствии с решением от 17 апреля, вся страна была переведена в режим полной деятельности без ограничений. В воскресенье, 26 апреля, Служба тыла изменила рекомендации для поселков на границе с Ливаном, а также для населенных пунктов Мерон, Бар-Йохай, Ор а-Гануз, Сафсуфа. Там разрешено проведение массовых мероприятий с участием не более 1500 человек.
Инструкции будут действовать до 20:00 28 апреля.