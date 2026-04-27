БАГАЦ обязал правительство создать механизм по расследованию провала 7.10 до июля

В понедельник, 27 апреля, расширенный состав БАГАЦа принял решение по искам, требовавшим создания государственной комиссии по расследованию провала 7 октября. В своем решении верховные судьи предоставляют правительству срок до 1 июля 2026 года, чтобы разработать создание механизма расследования обстоятельств, приведших к катастрофе 7.10.23.

Семь судей БАГАЦа – Ноам Сольберг, Давид Минц, Офер Гроскопф, Алекс Штейн, Иехиэль Кашер, Яэль Вильнер и Халед Кабуб – подчеркивают несомненную необходимость проведения тщательного и всеобъемлющего расследования событий 7 октября, называя нынешнее состояние вещей "неприемлемым".

Движение за чистоту власти, форум "Хомат Маген", организация "Зулат" и десятки других организаций и граждан в своих исках указывали, что государственная комиссия расследования по закону о комиссиях расследования является единственным признанным израильским правом механизмом для проверки провала такого масштаба, отмечает "А-Йом".

Правительство утверждает, что считает расследование необходимым, однако обуславливает его специальным законом, который должен быть основан на широком общественном согласии, поскольку ни государственная, ни правительственная комиссия не получат достаточного доверия общества.

Суд признал свои полномочия рассматривать данный вопрос, однако подчеркнул, что наличие полномочий для судебного контроля не уменьшает трудностей, которые могут возникнуть при их применении. Представитель юридической советницы правительства в ходе заседания предупредил, что если решение отложат до выборов и создания следующего правительства, до принятия решения по созданию комиссии по расследованию уйдут годы.