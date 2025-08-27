Министры против Нетаниягу: "Зачем он нас вызывал?"

Некоторые министры военно-политического кабинета подвергли резкой критике ход состоявшегося накануне заседания. "Я не понимаю, зачем нас вызывали на это излишнее заседание", – цитирует "Кан" слова одного из министров.

Заседание продолжалось около двух с половиной часов, и в ходе заседания речь шла об общей ситуации в сфере безопасности в различных районах без конкретного обсуждения вопросов, касающихся сектора Газы.

Изначально заявлялось, что планируется обсуждение и утверждение плана военной операции в Газе, однако эта тема не затрагивалась.

"Маарив" цитирует слова представителей военного командования, которые утверждают, что планы операции были утверждены ранее, когда кабинет уполномочил премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра обороны Исраэля Каца принять решения о дальнейших шагах в Газе.

На заседании кабинета планировалось и обсуждение предложения по сделке с ХАМАСом, однако оно не было представлено министрам.

Как сообщалось ранее, заседание кабинета было сокращено из-за запланированного участия премьер-министра и нескольких министров в мероприятии, организованном руководством регионального совета Биньямин.

31 августа состоится дополнительное заседание кабинета, где должны изучаться детали планируемой операции в Газе.

Лидер оппозиции Яир Лапид заявил: "То, что сегодня собрался кабинет, а министры даже не обсудили сделку по заложникам, – это ещё одно моральное пятно на правительстве 7 октября.

Я заявляю абсолютно однозначно израильской общественности: есть сделка на столе, можно вернуть заложников домой и закончить войну".