Израиль

Министры против Нетаниягу: "Зачем он нас вызывал?"

Война "Железные мечи"
Яир Лапид
Военно-политический кабинет
время публикации: 27 августа 2025 г., 10:41 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 10:43
Министры против Нетаниягу: "Зачем он нас вызывал?"
Yonatan Sindel/Flash90

Некоторые министры военно-политического кабинета подвергли резкой критике ход состоявшегося накануне заседания. "Я не понимаю, зачем нас вызывали на это излишнее заседание", – цитирует "Кан" слова одного из министров.

Заседание продолжалось около двух с половиной часов, и в ходе заседания речь шла об общей ситуации в сфере безопасности в различных районах без конкретного обсуждения вопросов, касающихся сектора Газы.

Изначально заявлялось, что планируется обсуждение и утверждение плана военной операции в Газе, однако эта тема не затрагивалась.

"Маарив" цитирует слова представителей военного командования, которые утверждают, что планы операции были утверждены ранее, когда кабинет уполномочил премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра обороны Исраэля Каца принять решения о дальнейших шагах в Газе.

На заседании кабинета планировалось и обсуждение предложения по сделке с ХАМАСом, однако оно не было представлено министрам.

Как сообщалось ранее, заседание кабинета было сокращено из-за запланированного участия премьер-министра и нескольких министров в мероприятии, организованном руководством регионального совета Биньямин.

31 августа состоится дополнительное заседание кабинета, где должны изучаться детали планируемой операции в Газе.

Лидер оппозиции Яир Лапид заявил: "То, что сегодня собрался кабинет, а министры даже не обсудили сделку по заложникам, – это ещё одно моральное пятно на правительстве 7 октября.

Я заявляю абсолютно однозначно израильской общественности: есть сделка на столе, можно вернуть заложников домой и закончить войну".

Израиль
