В "Кахоль Лаван" пройдут выборы председателя
Партия "Кахоль Лаван" намерена опубликовать новый устав, который предусматривает проведение праймериз на пост главы партии.
Согласно опубликованной информации, праймериз планируется провести 18 сентября 2025 года. Запись для участия в праймериз открыта до 9 сентября.
Согласно принятому решению, на пост главы партии, смогут баллотироваться действующие активисты "Кахоль Лаван", а также те, кто являются "видными общественными фигурами", на чье участие в праймериз дал добро глава партии Бени Ганц.
Если никто не выставит свою кандидатуру против Бени Ганца, выборы не состоятся, а Ганц останется на посту главы "Кахоль Лаван".
Напомним, что вопрос праймериз в "Кахоль Лаван" (тогда в "Махане Мамлахти") обсуждался перед выборами в Кнессет 25-го созыва, когда Бени Ганц привлек в список Гади Айзенкота. Незадолго до выхода Айзенкота из партии было объявлено о решении провести праймериз "в ближайшее время". В политической системе полагают, что это была попытка Ганца предотвратить выход Айзенкота из "Махане Мамлахти". Однако Айзенкот заявил, что речь о "фиктивном процессе демократизации" и покинул ряды блока.