27 декабря 2025
Израиль

Трое жителей Тарабина задержаны по подозрению в поджоге автомобилей в Гивот-Баре

Негев
Бедуины
Полиция
время публикации: 27 декабря 2025 г., 17:52
Трое жителей Тарабина задержаны по подозрению в поджоге автомобилей в Гивот-Баре
Flash90

Операция в бедуинской деревне Тарабин продолжается. В ней принимают участие десятки сотрудников полиции Южного округа, бойцы многопрофильной бригады "Сахар", национальной гвардии и пограничной полиции. Руководит операцией начальник отделения полиции Рахата Йона Ицхак.

С начала операции были задержаны шестеро жителей деревни по подозрению в нарушении общественного порядка, трое из них подозреваются в причастности к поджогу машин в поселке Гиват-Бар.

Операция в Тарабине была начата в ночь на субботу, 27 декабря. В ходе столкновений был легко ранен один полицейский. Под утро, в качестве "акта мести" несколько жителей деревни выехали в соседние еврейские населенные пункты, где был причинен ущерб десяткам автомобилям.

Израиль
