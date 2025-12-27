Трое жителей Тарабина задержаны по подозрению в поджоге автомобилей в Гивот-Баре

Операция в бедуинской деревне Тарабин продолжается. В ней принимают участие десятки сотрудников полиции Южного округа, бойцы многопрофильной бригады "Сахар", национальной гвардии и пограничной полиции. Руководит операцией начальник отделения полиции Рахата Йона Ицхак.

С начала операции были задержаны шестеро жителей деревни по подозрению в нарушении общественного порядка, трое из них подозреваются в причастности к поджогу машин в поселке Гиват-Бар.

Операция в Тарабине была начата в ночь на субботу, 27 декабря. В ходе столкновений был легко ранен один полицейский. Под утро, в качестве "акта мести" несколько жителей деревни выехали в соседние еврейские населенные пункты, где был причинен ущерб десяткам автомобилям.