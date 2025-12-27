x
27 декабря 2025
Возле Бейт-Шемеша задержан 15-летний палестинский автоугонщик

Полиция
Автомобили
время публикации: 27 декабря 2025 г., 19:11 | последнее обновление: 27 декабря 2025 г., 19:14
Возле Бейт-Шемеша задержан 15-летний палестинский автоугонщик
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает, что прошлой ночью на блокпосте возле Бейт-Шемеша полицейские заметили подозрительный автомобиль. Водитель, заметив блокпост, резко развернулся, пытаясь объехать его, но не справился с управлением и машина врезалась в светофор. Водитель вышел из машины и бросился бежать.

Пресс-служба полиции сообщает, что полицейские, преследуя подозреваемого, сделали предупредительный выстрел в воздух, требуя от него остановиться. Убегая от полицейских, подозреваемый спрятался в кустах, где и был обнаружен.

Пресс-служба полиции отмечает, что полицейские были удивлены, когда обнаружили, что подозреваемому 15 лет, он является жителем Рамаллы и не имеет водительских прав.

