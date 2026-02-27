Арест журналиста, подозреваемого в изнасиловании подростка, продлен до 2.3.26

Суд удовлетворил ходатайство полиции и продлил срок содержания под стражей известного журналиста, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетнего, до понедельника 2 марта.

Во вторник, 24 февраля, в полицию поступило заявление от несовершеннолетнего из центра страны, который заявил, что стал жертвой изнасилования. Сотрудники полиции в течение несколько минут прибыли на место происшествия и изъяли улики.

Подросток был осмотрен специалистами по сексуализированному насилию в отношении несовершеннолетних, он дал подробные показания, включающие имя подозреваемого. Через несколько дней подозреваемый, известный журналист из Холона в возрасте около 40 лет, был задержан.

В ходе судебного заседания, где рассматривался вопрос о продлении ареста подозреваемого, его адвокат заявил, что сексуальная связь между подозреваемым и потерпевшим была по взаимному согласию. Адвокат задержанного также просил запретить публикацию его имени, чтобы не нанести ущерба самому журналисту и его семье.

Он просил провести заседание за закрытыми дверями, однако представители прессы в ответ направили в суд сообщение о том, что и имя подозреваемого, и подробности инцидента уже широко обсуждаются в социальных сетях.

В СМИ также подчеркнули, что запрет публикации имени подозреваемого наносит ущерб праву общественности на информацию, и указали, что в прошлом публикация имен насильников приводила к выявлению дополнительных жертв, которые до обнародования имен насильников не решались сообщить о своем опыте.