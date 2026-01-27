В среду ожидаются наводнения, заходить в русла рек и ручьев запрещено

Согласно прогнозу метеорологической службы, в среду, 28 января, возможны наводнения в Иудейской пустыне и в районе Мертвого моря.

Управление природы и парков опубликовало предупреждение о категорическом запрете заходить пешком и въезжать на транспорте в русла ручьев и в низины, где проходят дождевые потоки, до полного падения уровня воды.

Запрещено также приближаться к краю ручьев и рек во время паводка из-за риска обрушения берега.

По вопросам составления маршрутов и для информации о работающих туристических объектах перед выездом рекомендуется связаться с информационным центром Управления природы и парков по телефону *3639 или свериться онлайн https://parks.qrd.by/bldruh.