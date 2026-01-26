x
Израиль

Пограничный переход "Рафиах" будет открыт после возвращения останков Рана Гвили

Газа
время публикации: 26 января 2026 г., 17:30 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 17:30
Пограничный переход "Рафиах" будет открыт после возвращения останков Рана Гвили
Egyptian Press Center via AP

Канцелярия главы правительства сообщила, что пограничный переход "Рафиах" ("Рафах") будет открыт по завершении операции по розыску останков последнего заложника Рана Гвили "Отважное сердце".

Открытие перехода будет возможно только для одного человека за раз, под полным израильским контролем, – сказано в этом сообщении. В канцелярии премьера подчеркнули, что открытие пограничного перехода требует полного сотрудничества ХАМАСа. Данное решение было принято по завершении военно-политического кабинета.

Ожидается, что переход будет открыт в обе стороны, и все проезжающие и проходящие будут проходить строгую проверку. При этом Израиль настаивает на запрете возвращения покинувших сектор Газы во время войны жителей – кроме гуманитарных случаев.

Выезжающих будет контролировать израильская система мониторинга, за которую будет отвечать ШАБАК, но израильских силовиков на месте не будет. При въезде в Газу также все проверки будут осуществлять не израильтяне: израильский пункт проверки будет находиться в нескольких десятках метров рядом, он будет проверять, кто въезжает в Газу, и не производится ли контрабанда оборудования, материалов двойного назначения и оружия.

Израиль
