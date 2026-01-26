Пограничный переход "Рафиах" будет открыт после возвращения останков Рана Гвили

Канцелярия главы правительства сообщила, что пограничный переход "Рафиах" ("Рафах") будет открыт по завершении операции по розыску останков последнего заложника Рана Гвили "Отважное сердце".

Открытие перехода будет возможно только для одного человека за раз, под полным израильским контролем, – сказано в этом сообщении. В канцелярии премьера подчеркнули, что открытие пограничного перехода требует полного сотрудничества ХАМАСа. Данное решение было принято по завершении военно-политического кабинета.

Ожидается, что переход будет открыт в обе стороны, и все проезжающие и проходящие будут проходить строгую проверку. При этом Израиль настаивает на запрете возвращения покинувших сектор Газы во время войны жителей – кроме гуманитарных случаев.

Выезжающих будет контролировать израильская система мониторинга, за которую будет отвечать ШАБАК, но израильских силовиков на месте не будет. При въезде в Газу также все проверки будут осуществлять не израильтяне: израильский пункт проверки будет находиться в нескольких десятках метров рядом, он будет проверять, кто въезжает в Газу, и не производится ли контрабанда оборудования, материалов двойного назначения и оружия.