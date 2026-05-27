Яир Голан о союзе с ультраортодоксами. Скандал и комментарии

Глава партии "Демократим" Яир Голан вновь оказался в эпицентре скандала, на сей раз в связи с отношением к ультраортодоксальным партиям.

14-й канал опубликовал отрывок выступления Голана на встрече с активистами. "Я не отвергаю ультраортодоксов. Совсем нет. Я говорю ясно: если создание правительства будет зависеть от нашей готовности присоединить ультраортодоксальную партию, я проголосую "за", при условии, что "Ликуд", Смотрич и Бен-Гвир останутся вне коалиции", – сказал Голан.

Он добавил, что все разговоры о законе о призыве приправлены популизмом. "Всем очевидно, что завтра утром не будут призваны тысячи ультраортодоксов. Это процесс", – сказал Голан.

Слова главы "Демократим" вызвали резкую критику, и Голан опубликовал видеоролик, в котором заявил, что его высказывания вырваны из контекста. "Я говорю четко и ясно. Ультраортодоксальные партии сами наложили вето на свое участие в коалиции. Точка. Нельзя стимулировать уклонение от службы во время войны, нельзя жить за счет государства, не давая ему ничего взамен, нельзя диктовать миллионам израильтян, что надевать, что есть, как жениться, нельзя расхищать деньги из государственной казны и жить за счет работающих израильтян", – сказал, помимо прочего, Голан.

Этот ролик опубликовал в своем телеграмм-канале журналист Амит Сегаль.

В оппозиции слова Голана вызвали резкую критику. Глава оппозиции Яир Лапид ("Бэяхад") заявил: "Все разговоры о "компромиссах с ультраортодоксами" – это политическая ошибка и ценностный просчёт. После сорока лет у нас появилась реальная возможность для настоящих перемен. Впервые появилась возможность призвать молодых ультраортодоксов в армию, обязать их изучать базовые предметы, интегрировать их на рынке труда. Впервые есть серьёзный шанс остановить уклонение от службы и вернуть деньги обществу, которое служит и работает".

Глава фракции НДИ Одед Форер заявил: "Нельзя менять правительство уклонистов на другое правительство ради очередной политической комбинации. Тот, кто хочет перемен, должен сказать ясно: закон о службе для всех. Без сделок, без подарков, без освобождений".