Житель Бней-Брака и его сообщники обвиняются в хищении полутонны "медицинского" каннабиса

В окружной суд в Беэр-Шеве поданы два обвинительных заключения по делу о мошенническом вывозе крупными партиями медицинского каннабиса с лицензированных ферм.

В первом обвинительном заключении фигурирует Авраам Хаим Мутай (25 лет), житель Бней-Брака. По версии обвинения, он и еще двое сообщников решили обманом вывезти продукцию с ферм, имеющих разрешение на выращивание и продажу "медицинского" каннабиса.

Согласно материалам дела, обвиняемые несколько раз обращались к фермам по электронной почте, используя поддельную личность "координатора перевозок" от имени лицензированной компании и прикладывая "разрешение на транспортировку", на котором значились имена Мутая и его партнеров. Позже троица прибыла на фермы, одетая в форму компании-перевозчика и с поддельными удостоверениями охранников с эмблемой полиции Израиля и подложной подписью начальника Управления охраны и лицензирования. Им выдали около 445 кг медицинского каннабиса, который они погрузили в машину и увезли. Впоследствии товар был ими продан примерно за 2,2 млн шекелей.

В другом эпизоде, случившемся несколько недель назад, женщина, представившаяся владелицей лицензированной компании-посредника в сделках с каннабисом, связалась с руководством еще одной фермы. После подписания соглашения Мутай и два других человека приехали туда как "лицензированные перевозчики". Они получили около 110 кг каннабиса, за которые один из троицы сумел получить порядка 540 тыс. шекелей через финансовую компанию "М.Р. Эдри Финансим".

Второе обвинительное заключение касается Коби Леви (34 года, Петах-Тиква), Ицхака Бехара (29 лет, Кирьят-Оно) и Элии Шемеша (22 года, Бней-Брак). По данным прокуратуры, в начале месяца к ферме по выращиванию каннабиса обратились "представители" компании с действующей лицензией на деятельность и хранение медицинского каннабиса, приложив документ с перечнем охранников, среди которых значились и подозреваемые. В соответствии с договором ферма должна была поставить 130 кг каннабиса за 920 тыс. шекелей. Леви, по данным следствия, взял автомобиль из автосервиса без разрешения владельца, установил на него поддельные номера и вместе с двумя другими обвиняемыми прибыл к воротам фермы. Все трое были в форме компании-перевозчика, с поддельными удостоверениями охранников, при них находились газовые пистолеты, похожие на боевые, баллончик слезоточивого газа, электрошокер и поддельная печать. Пока они ждали выдачи товара, охранник фермы переслал фотографии людей и номер машины начальнику службы безопасности и попросил показать настоящие лицензии. Примерно через полчаса троица уехала без груза, но была задержана полицией на перекрестке Арава по дороге в центр страны.