Плантация каннабиса в роще кибуца Брор-Хаиль, арестованы подозреваемые

Сотрудники и волонтеры пограничной полиции Южного округа совместно с сотрудниками полиции Сдерота обнаружили возле кибуца Брор-Хаиль в региональном совете Шаар а-Негев плантацию каннабиса, который выращивался в открытом грунте.

На месте были задержаны трое подозреваемых, жители бедуинских поселков, которые ухаживали за растениями и готовились вскоре собирать "урожай". "Плантаторы" пытались скрыться в роще, но были обнаружены с помощью полицейского дрона. Подозреваемые доставлены в полицейский участок Сдерота, их автомобиль изъят.

Полиция также изъяла около 800 кустов каннабиса, готового к сбору, и различное оборудование. По итогам расследования будет принято решение о продлении содержания подозреваемых под стражей и о предъявлении обвинений.