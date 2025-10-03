x
03 октября 2025
Израиль

Плантация каннабиса в роще кибуца Брор-Хаиль, арестованы подозреваемые

Наркотики
время публикации: 03 октября 2025 г., 12:47 | последнее обновление: 03 октября 2025 г., 12:50
Плантация каннабиса в роще кибуца Брор-Хаиль, арестованы подозреваемые
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники и волонтеры пограничной полиции Южного округа совместно с сотрудниками полиции Сдерота обнаружили возле кибуца Брор-Хаиль в региональном совете Шаар а-Негев плантацию каннабиса, который выращивался в открытом грунте.

На месте были задержаны трое подозреваемых, жители бедуинских поселков, которые ухаживали за растениями и готовились вскоре собирать "урожай". "Плантаторы" пытались скрыться в роще, но были обнаружены с помощью полицейского дрона. Подозреваемые доставлены в полицейский участок Сдерота, их автомобиль изъят.

Полиция также изъяла около 800 кустов каннабиса, готового к сбору, и различное оборудование. По итогам расследования будет принято решение о продлении содержания подозреваемых под стражей и о предъявлении обвинений.

