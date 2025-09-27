В Израиле полагают, что план Трампа будет реализован

В Израиле с высокой степенью вероятности полагают, что план президента США Дональда Трампа, состоящий из 21 пункта, будет реализован, включая сделку по заложникам. Об этом сообщает Ynet.

По словам источников, большинство составляющих плана приемлемы и даже считаются подходящими для Израиля. Тем не менее, премьер-министр Биньямин Нетаниягу все еще просит внести поправки в некоторые пункты перед его встречей с Трампом, которая состояится 29 сентября.

Ранее издание "Гаарец" сообщило, что ХАМАС "в принципе" согласен с планом Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газы, который включает немедленное освобождение живых заложников и передачу останков погибших.

В рамках соглашения Израилю будет предложено освободить сотни заключенных и осуществить поэтапный вывод войск из сектора Газы.