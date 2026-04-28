Полиция разгоняет акции протеста ультраортодоксов в Иерусалиме и Бейт-Шемеше

Полиция Иерусалимского округа и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) пытаются навести порядок и оттеснить участников акций протеста представителей ультраортодоксальной общины с проезжей части в трех точках: на бульваре Голды Меир и площади ЦАХАЛа в Иерусалиме, а также на шоссе 38 в районе Бейт-Шемеше. Об этом сообщила пресс-служба полиции Израиля.

Из полиции сообщили, что после того, как демонстранты отказались подчиниться полиции и освободить проезжую часть, было разрешено применение силы для наведения порядка.

В полиции подчеркнули, что уважают право на свободу выражения и мирный протест в рамках закона, однако будут решительно пресекать любые нарушения общественного порядка.