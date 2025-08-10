x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Девочка захлебнулась в домашнем бассейне в Иерихоне

время публикации: 10 августа 2025 г., 19:52 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 19:54
Девочка захлебнулась в домашнем бассейне в Иерихоне
AP Photo/Luca Bruno

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о ребенке, захлебнувшемся в домашнем бассейне в Иерихо (Иерихоне). Бригада МАДА встретилась с доставившей пострадавшую девочку в возрасте около четырех лет машиной "Красного полумесяца".

Медики оказали девочке неотложную помощь, после чего эвакуировали ее на машине интенсивной терапии в больницу "Адаса Ар а-Цофим". Девочка в тяжелом состоянии, она подключена к аппарату искусственного дыхания и находится под наркозом.

