Задержан житель Байт-Ханины, сбивший полицейского в Атароте

Полиция задержала 20-летнего жителя Байт-Ханины (арабский район на севере Иерусалима) по подозрению в наезде на полицейского в районе промзоны Атарот.

Установлено, что этот гражданин не имел водительских прав (ранее неоднократно был лишен прав).

Когда сотрудники правоохранительных органов попросили его остановиться для проверки, он сбил одного из полицейских, после чего скрылся с места происшествия.

Судя по сообщению полиции, речь не идет о попытке автомобильного теракта, мотивы преступника не были националистическими.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщала, что 36-летний полицейский получил легкие травмы. Он был госпитализирован.