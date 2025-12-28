Поданы обвинения против бедуинов, причастных в незаконному обороту оружия

Госпрокуратура Израиля подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против Уда аль-Узайла (24, из Тель-Шевы), Хакима аль-Узайла (21, из непризнанного бедуинского поселка), Мухаммада Намира (28, из Иерусалима) и Карима аль-Узайла (21, из Рахата). Им инкриминируется ряд преступлений, включая попытки заключения незаконных сделок с оружием и боеприпасами.

Согласно обвинению, в период с ноября 2024 года по апрель 2025-го фигуранты, действуя вместе и с другими лицами, занимались попытками наладить нелегальный оборот оружия и боеприпасов, используя WhatsApp, "кодовые слова" и предварительные согласования. В материалах дела также упоминается участие солдата срочной службы ЦАХАЛа.

По версии следствия, центральной фигурой был Уд аль-Узайл: он вел переговоры о покупке винтовок, пистолетов и крупных партий боеприпасов.

В одном из эпизодов, как утверждается, родственник Уда аль-Узайла, проходящий срочную службу, в обмен на наркотики передал ему прицел, а затем неподалеку от базы передал несколько коробок патронов и магазин.