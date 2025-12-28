x
Израиль

234-я и 90-я трассы частично перекрыты из-за затоплений

Транспорт
Полиция
Погода
Дожди
Наводнение
время публикации: 28 декабря 2025 г., 06:11 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 06:14
234-я и 90-я трассы частично перекрыты из-за затоплений
David Cohen/Flash90

Полиция уведомляет о перекрытии движения по некоторым автомобильным трассам из-за погодных условий. Как правило, перекрытия вызваны затоплениями или угрозой затоплений.

Трасса 234 – мост Цзеэлим – закрыта для движения до дальнейшего уведомления.

Трасса 90 от перекрестка Драгот до отелей Мертвого моря закрыта в обоих направлениях.

Водителей просят соблюдать осторожность и учитывать погодные и дорожные условия.

Израиль
